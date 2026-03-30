Es seien «grosse Fortschritte erzielt» worden. Sollte es jedoch keine Einigung geben und die Strasse von Hormus nicht wieder geöffnet werden, «werden wir unseren netten »Aufenthalt« im Iran abschliessen, indem wir alle ihre Stromkraftwerke, Ölquellen und die Insel Charg (sowie möglicherweise alle Entsalzungsanlagen!) sprengen und vollständig auslöschen», schrieb der US-Präsident. Diese Ziele habe man bislang bewusst nicht angegriffen. Dies wäre Vergeltung für getötete US-Soldaten und andere Opfer, die der Iran während der «47-jährigen »Terrorherrschaft« des alten Regimes abgeschlachtet und getötet» habe.