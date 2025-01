Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhängern in Washington, er werde den weiteren Betrieb der App zulassen, «aber lasse die Vereinigten Staaten von Amerika 50 Prozent von Tiktok besitzen». Es gebe viele Interessenten. «So werden die USA etwas machen, was wir ein Joint Venture nennen», sagte Trump. «Ob man Tiktok mag oder nicht, wir werden jede Menge Geld machen.»