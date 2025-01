Die Exekutivanordnung würde das Umfeld für die Kryptowirtschaft grundlegend ändern. Während der Amtszeit von Präsident Joe Biden war sie angesichts einer Reihe hochkarätiger Betrugsfälle wie dem Kollaps der Börse FTX zur Zielscheibe von Ermittlungen geworden. Bundesbehörden wie die Securities and Exchange Commissionwie die Securities and Exchange Commission haben in den letzten Jahren mehr als 100 Vollstreckungsmassnahmen gegen den Sektor eingeleitet. Die Bankenaufsicht hat es Kryptounternehmen schwer gemacht, mit Finanzinstituten zusammenzuarbeiten.