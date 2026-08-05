Experten bezweifeln ​jedoch die Wirksamkeit der Massnahme. Der Chef der ​Rapidan Energy Group, Bob McNally, ​sagte, die Ausnahmeregelung werde den Benzinpreis wahrscheinlich nur um wenige Cent pro Gallone ‌senken. Hintergrund des Vorstosses sind die im November anstehenden Zwischenwahlen in den USA. Trump gehen die einfachen Möglichkeiten aus, die Benzinpreise ​zu senken. ​Die wirksamste Option, Druck auf ⁠Saudi-Arabien zur Erhöhung der Ölförderung auszuüben, ​sei wegen des Konflikts ⁠mit dem Iran und den Störungen in der Strasse ‌von Hormus nicht machbar, sagte McNally. Zudem gibt es Widerstand von Reedereien und einigen republikanischen Abgeordneten, die eine ‌Schwächung der heimischen Flotte und der nationalen Sicherheit ​befürchten.