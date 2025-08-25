«Ich hoffe, ich werde noch viele weitere solcher Fälle haben», sagte Trump am Montag im Weissen Haus. «Ich will versuchen, so viel wie möglich herauszuholen.» Die US-Regierung hatte am Freitag bekanntgegeben, sich für 8,9 Milliarden Dollar mit knapp zehn Prozent an dem angeschlagenen Chip-Konzern zu beteiligen. Dafür werden staatliche Zuschüsse in Aktien umgewandelt. Ein Stimmrecht ist damit jedoch nicht verbunden.
Die Beteiligung ist einer von mehreren Eingriffen der US-Regierung in die Wirtschaft. So erhält sie im Gegenzug für die Erteilung von Exportgenehmigungen für bestimmte Chips nach China 15 Prozent der dortigen Umsätze von Nvidia. Bei der Übernahme von U.S. Steel durch die japanische Nippon Steel handelte die Regierung eine «goldene Aktie» mit Vetorechten aus.
(Reuters)