«Ich hoffe, ich werde noch viele weitere solcher Fälle haben», sagte Trump am Montag im Weissen Haus. «Ich will versuchen, so viel wie möglich herauszuholen.» Die US-Regierung hatte am Freitag bekanntgegeben, sich für 8,9 Milliarden Dollar mit knapp zehn Prozent an dem angeschlagenen Chip-Konzern zu beteiligen. Dafür werden staatliche Zuschüsse in Aktien umgewandelt. Ein Stimmrecht ist damit jedoch nicht verbunden.