Wie kompliziert eine Entscheidung ist, zeigt das Beispiel Audi. Die Volkswagen-Tochter ist derzeit in ihrem US-Geschäft vollständig auf Importe aus Europa und Mexiko angewiesen. Die Zölle kosteten das Unternehmen allein im ersten Halbjahr 600 Millionen Euro. Für Autoimporte aus Mexiko gelten derzeit immer noch Zölle von 27,5 Prozent. Für Einfuhren aus der Europäischen Union wurden sie rückwirkend zum 1. August immerhin auf 15 Prozent gesenkt. Bereits seit Jahren ist eine Audi-Fertigung in den USA im Spiel. Nun soll eine Entscheidung bis Jahresende fallen. Denkbar ist ein eigenes Werk, alternativ könnten Audi-Fahrzeuge auch im Volkswagen-Werk in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee und bei der neuen Marke Scout in Columbia in South Carolina vom Band laufen. Audi-Chef Gernot Döllner sagte im Sommer, eines der Szenarien sei es, dort Fahrzeuge für den Weltmarkt zu bauen. Damit würde Audi immerhin zu den deutschen Rivalen BMW und Mercedes aufschliessen, die beide verschiedene SUV-Modelle in den USA bauen und zu den grössten Fahrzeugexporteuren des Landes gehören.