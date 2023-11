Der Bericht fasst die Pläne zusammen als «einen Angriff auf die Einwanderung in einem Ausmass, das es so in der modernen amerikanischen Geschichte noch nie gegeben hat». Die Zeitung fusst ihre Erkenntnisse auf Interviews mit mehreren Beratern, darunter Stephen Miller, der Trumps Einwanderungspolitik in dessen ersten Amtszeit steuerte. Trumps Wahlkampfstab äusserte sich nicht zu dem Bericht. Das Weisse Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Der Wahlkampfstab des demokratischen Präsidenten Joe Biden bezeichnete die mutmasslichen Pläne als «extreme, rassistische und grausame Politik», die Angst schüren und die USA spalten solle. Das Kalkül dahinter sei, dass eine verängstigte Nation Trump zum Sieg verhelfen werde.