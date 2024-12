Atkins «glaubt an das Versprechen robuster, innovativer Kapitalmärkte, die auf die Bedürfnisse der Anleger eingehen und Kapital bereitstellen, um unsere Wirtschaft zur besten der Welt zu machen», schrieb Trump am Mittwoch in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. «Er erkennt auch an, dass digitale Anlagen und andere Innovationen entscheidend sind, um Amerika grösser zu machen als je zuvor.»