US-Präsident Donald Trump hat zwei Dekrete unterzeichnet, um Wohnraum erschwinglicher ‌zu ⁠machen. Eine der am Freitag erlassenen Verfügungen ⁠weist Bundesbehörden an, Vorschriften abzubauen, die den Wohnungsbau verzögern ‌und die Kosten in die ‌Höhe treiben. Dabei ​sollen insbesondere Genehmigungsverfahren und Umweltauflagen auf den Prüfstand gestellt werden, um das Angebot an neuen Wohnungen schneller auszuweiten. Der zweite Erlass zielt ‌auf Erleichterungen bei der Hypothekenvergabe ab. Aufsichtsbehörden sollen prüfen, ob bestehende Regeln kleinere Kreditgeber benachteiligen ​oder den Zugang zu Kapital unnötig ​erschweren.