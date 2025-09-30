«Ich denke, das ist eines der grössten Dinge, die wir tun werden. Wir werden die Arzneimittelpreise um 100 Prozent, in einigen Fällen sogar um 300 Prozent oder mehr senken», sagte Trump am Dienstag vor Reportern im Weissen Haus.
Was Trump damit sagen wollte, blieb offen. Die Senkung eines Preises um mehr als 100 Prozent ist nicht möglich, weil der Preis dann schon auf Null gesunken ist.
Trump wollte früheren Angaben zufolge noch am Dienstag eine Vereinbarung mit dem Pharmaunternehmen Pfizer über niedrigere Preise für mehrere Medikamente ankündigen.
Trump hat wiederholt erklärt, die Arzneimittelkosten in den USA senken zu wollen. Seine Pläne sehen nach früheren Angaben vor, Medikamentenpreise an die niedrigsten Tarife zu koppeln, die in anderen wohlhabenden Ländern für die gleichen Arzneimittel gezahlt werden.
(Reuters)