Auch Putins aussenpolitischer Berater Kirill Alexandrowitsch Dmitrijew erklärte, das Telefonat sei positiv und produktiv gewesen. Putin habe Trump davor gewarnt, solche Langstreckenwaffen an die Ukraine zu liefern, sagte sein Berater Juri Uschakow. Dies würde dem Friedensprozess schaden und die Beziehungen zwischen den USA und Russland beschädigen. Selenskyj will am Freitag mit Trump unter anderem über weitere Militärhilfen reden. Zuletzt hat der militärische Druck Russlands zugenommen, die Energieinfrastruktur wurde mehrfach schwer getroffen. Auf Selenskyjs Wunschliste steht unter anderem die Lieferung des Langstrecken-Marschflugkörpers Tomahawk. In einer ersten Reaktion auf das geplante Treffen von Trump mit Putin sagte er, man sehe, dass Russland es eilig mit der Wiederaufnahme von Verhandlungen habe, wenn es höre, dass über Tomahawks gesprochen werde.