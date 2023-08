Er führte seinen grossen Vorsprung in den Meinungsumfragen als Beweis dafür an, dass er bereits vor den Wahlen 2024 bei den Wählern bekannt und beliebt sei. "Die Öffentlichkeit weiss, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte", erklärte Trump am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. "Also werde ich nicht an den Debatten teilnehmen." Seine Wahlkampagne reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zur Klarstellung, ob Trump damit nur der Debatte in Milwaukee am Mittwochabend fernbleiben oder an keiner der republikanischen Debatten teilnehmen werde.