Zur Einordnung: Roche generierte in seiner Pharmasparte im ersten Halbjahr 2025 von den knapp 24 Milliarden Umsatz mit 12,7 Milliarden etwas mehr als die Hälfte in den USA. Die Diagnostik-Sparte erwirtschaftet annähernd ein Drittel ihrer Umsätze (H1: knapp 7 Mrd.) in den USA. Beim Branchenkollegen Novartis stammten knapp 12 Milliarden der insgesamt gut 27 Milliarden Umsatz im ersten Halbjahr aus den USA. Würden die dortigen Preise auf europäisches Niveau fallen, könnten die Umsätze in Milliardenhöhe einbrechen.