Die Demokraten blockieren das Gesetz, um die Fortzahlung von Subventionen für die Krankenversicherung zu erzwingen. Trump warf den Demokraten vor, das Militär und die Sicherheit der Nation mit ihrer «gefährlichen Haushaltssperre» in «Geiselhaft» zu nehmen. Als Folge der Blockade hatte die Regierung am Freitag damit begonnen, Tausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub zu schicken.