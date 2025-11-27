Die USA hatten den G20-Gipfel in Johannesburg in der vergangenen Woche boykottiert. Das Weisse Haus warf Südafrika vor, seine Führungsrolle in der Gruppe zu instrumentalisieren. Die G20-Staats- und Regierungschefs hatten trotz amerikanischer Einwände eine Erklärung zur Bewältigung der Klimakrise und anderer globaler Herausforderungen verabschiedet. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bedauerte Trumps Äusserungen, wie sein Büro mitteilte. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt behauptet, die schwarze Mehrheitsregierung Südafrikas verfolge weisse Menschen und es gebe einen Völkermord an weissen Farmern - Behauptungen, die weithin widerlegt wurden.