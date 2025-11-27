US-Präsident Donald Trump will Südafrika nicht zum G20-Gipfel im kommenden Jahr in Florida einladen. Als Grund nannte Trump am Mittwoch auf seinem Onlinedienst Truth Social, dass sich Südafrika bei der Abschlusszeremonie des jüngsten G20-Gipfels geweigert habe, die G20-Präsidentschaft an einen Vertreter der US-Botschaft zu übergeben. «Daher wird Südafrika auf meine Anweisung hin keine Einladung zum G20-Gipfel 2026 erhalten, der nächstes Jahr in Miami, Florida, stattfinden wird», erklärte Trump.
Die USA hatten den G20-Gipfel in Johannesburg in der vergangenen Woche boykottiert. Das Weisse Haus warf Südafrika vor, seine Führungsrolle in der Gruppe zu instrumentalisieren. Die G20-Staats- und Regierungschefs hatten trotz amerikanischer Einwände eine Erklärung zur Bewältigung der Klimakrise und anderer globaler Herausforderungen verabschiedet. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bedauerte Trumps Äusserungen, wie sein Büro mitteilte. Trump hatte in der Vergangenheit wiederholt behauptet, die schwarze Mehrheitsregierung Südafrikas verfolge weisse Menschen und es gebe einen Völkermord an weissen Farmern - Behauptungen, die weithin widerlegt wurden.
(Reuters)