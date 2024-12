Donald Trump werde den - von Aktionären und beiden Firmenvorständen abgesegneten - Deal der Übernahme von US Steel durch den japanischen Stahlkonzern Nippon Steel als Präsident blockieren, kündigte Trump auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social an. Der Republikaner ist bekannt für seine protektionistische Wirtschaftspolitik und hat, wie schon während seiner ersten Amtszeit, neue Strafzölle gegen US-Handelspartner in Aussicht gestellt.