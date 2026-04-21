«Ich will das nicht tun. ⁠Wir haben nicht so viel Zeit», sagte Trump am ‌Dienstag in einem Interview mit dem ‌Sender CNBC auf ​die Frage nach einer möglichen Verlängerung der Feuerpause. Die USA befänden sich in einer starken Verhandlungsposition und würden am Ende ein sehr gutes Abkommen erzielen, ‌erklärte er weiter. Sollte es jedoch nicht bald zu einer Einigung mit der Regierung in Teheran kommen, ​würden die USA ihre Angriffe ​wieder aufnehmen. «Ich gehe davon aus, ​dass wir bombardieren werden, da dies die bessere Ausgangshaltung ist», ‌sagte Trump. Das US-Militär stehe bereit und brenne auf einen Einsatz.