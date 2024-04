Die Betreiberfirma der Online-Plattform Truth Social war Ende März durch eine Fusion mit einem Übernahmevehikel (SPAC) an die Börse gegangen. Im Rahmen dieser Transaktion wurden Trump zusätzliche Anteile an der Trump Media & Technology Group (TMTG) zugesichert, sollte deren Aktienkurs nach dem Debüt 20 Handelstage lang über 17,50 Dollar liegen. Im vorbörslichen US-Geschäft am Dienstag kosteten sie etwa 35 Dollar, nachdem sie Ende März zeitweise auf fast 80 Dollar geklettert waren. Durch das zusätzliche Aktienpaket im Wert von etwa 1,3 Milliarden Dollar würde Trumps Anteil an TMTG auf 4,1 Milliarden Dollar steigen.