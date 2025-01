Der designierte US-Präsident Donald Trump könnte mit seiner «America First»-Politik und Zolldrohungen in Schwellenländern einiges durcheinanderwirbeln. Denn eigentlich hatten Anleger nach Jahren der Zinserhöhungen mit der geldpolitischen Wende der grossen Notenbanken auf eine deutliche Dollar-Abwertung und dadurch auf eine langsame Rückkehr zu goldenen Zeiten gehofft. In den Monaten nach dem Trump-Triumph ging es für den Dollar allerdings deutlich nach oben, was die in der US-Devise hoch verschuldeten Schwellenländer unter Druck setzt.