«Wir hatten die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes», sagte Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) über seine erste Präsidentschaft von 2017 bis 2021 in Warren. «Wir haben es grossartig gemacht, und jetzt machen wir es noch besser.» Vor einem Banner mit der Aufschrift «Das Goldene Zeitalter» betonte der Präsident die Bemühungen seiner Regierung, Zölle gegen Handelspartner der USA zu verhängen. «Mit meinen China-Zöllen beenden wir den grössten Arbeitsplatzdiebstahl in der Geschichte der Welt», erklärte Trump unter dem Jubel seiner Anhänger. «China hat uns mehr Arbeitsplätze weggenommen als jedes andere Land jemals einem anderen Land weggenommen hat.» Ein Handelsabkommen mit China stehe bevor, fügte er hinzu. «Es wird ein faires Abkommen sein.»