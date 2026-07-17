Die freigegebenen Dokumente scheinen Trumps Aussagen jedoch teilweise zu widersprechen oder ​stehen in keinem Zusammenhang mit der US-Wahl. Ein CIA-Dokument befasst sich beispielsweise mit Wahlen in Venezuela. In einem anderen hiess es, Systeme zur Stimmenauszählung seien nur schwer in einem Ausmass zu manipulieren, das ‌Wahlergebnisse gefährden könnte. Ein drittes CIA-Dokument führte Bemühungen chinesischer Spione an, das Wahlkampfteam von Joe Biden ins Visier zu nehmen. Es hielt jedoch fest, dass Peking derzeit nicht beabsichtige, sich verdeckt einzumischen, um den Wahlausgang zu beeinflussen, auch wenn sich dies später ändern könne.