Der Republikaner arbeitete sich am Morgen (Ortszeit) in einer Reihe von Beiträgen auf seiner Plattform Truth Social an Powell ab und bezeichnete ihn unter anderem - wie bereits zuvor - als «sturen Dummkopf». Zugleich forderte er, der Zentralbankrat solle «DIE KONTROLLE ÜBERNEHMEN», falls Powell sich weiterhin weigere, den Leitzins «deutlich» zu senken.