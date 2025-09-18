Der Rechtsstreit gilt als Testfall für die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Trump wirft Cook vor, vor ihrem Amtsantritt Hypothekenbetrug begangen zu haben, was diese bestreitet. Cook wirft Trump ihrerseits vor, die Anschuldigungen seien nur ein Vorwand, um sie wegen ihrer geldpolitischen Haltung zu entlassen. Cook ist die erste schwarze Frau im Gouverneursgremium der Fed.