Demokraten in der Defensive

Deutlich weniger Partylaune herrscht dagegen seit einiger Zeit im Lager der Demokraten. In Umfragen lagen Trump und Biden zuletzt noch dicht beieinander. Während Trump aber spätestens seit dem Attentat auf ihn am Samstag unter vielen Anhängern so etwas wie den Ruf eines Unbezwingbaren geniesst, sind die Zweifel an einem Wahlsieg Bidens gewachsen. Selbst in der eigenen Partei mehren sich besorgte Stimmen, dass der 81-Jährige trotz aller Erfahrung und Verdienste körperlich und geistig nicht mehr fit genug sein könnte für vier weitere Jahre im Weissen Haus. Grund ist sein schwacher Auftritt im TV-Duell gegen Trump Ende Juni. Mehrmals verlor er den Faden und hatte sprachlich Aussetzer. Auch danach passierten ihm noch zwei Mal in der Öffentlichkeit aufsehenerregende Verwechslungen, etwa als er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als dessen Kriegsgegner, Russlands Präsident Wladimir Putin, vorstellte.