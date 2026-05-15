Nach den zweitägigen Gesprächen mit Chinas Präsident Xi Jinping zeigte sich Trump am Freitag kurz vor seinem Rückflug in die USA zuversichtlich, dass die bilateralen Beziehungen gefestigt werden. Der chinesische Staatssender CCTV berichtete, beide Präsidenten hätten sich über regionale Brennpunkte ausgetauscht. China und die USA sollten ihre politischen Kurse abstimmen und Konfrontationen vermeiden. Um 08.40 Uhr MESZ hob die Air Force One mit Trump an Bord für den Rückflug ab.
Ein zentrales Thema des Spitzentreffens war Taiwan. Xi, der die Insel als Teil Chinas beansprucht, warnte Trump vor der Gefahr, dass die beiden Grossmächte bei diesem Thema in einen Konflikt geraten könnten. Trump, der von Vorständen grosser US-Konzerne begleitet wurde, waren vor allem die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen und Hilfe bei der Beendigung des Krieges mit dem Iran zentrale Anliegen.
(Reuters)