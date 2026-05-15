Nach den zweitägigen Gesprächen ‌mit Chinas Präsident ​Xi Jinping zeigte sich Trump am Freitag kurz vor seinem Rückflug in ‌die USA zuversichtlich, dass die bilateralen Beziehungen gefestigt werden. Der chinesische Staatssender ⁠CCTV berichtete, beide Präsidenten hätten sich über regionale Brennpunkte ausgetauscht. China und ‌die USA sollten ihre politischen Kurse abstimmen und Konfrontationen vermeiden. Um 08.40 Uhr MESZ hob ​die Air Force One mit Trump ​an Bord für den ​Rückflug ab.