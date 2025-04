«Wir werden sehr bald mit den Zöllen auf Chips beginnen. Jetzt schauen wir uns die Pharmaindustrie an, und wir werden in naher Zukunft etwas ankündigen», sagte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag. «Ich denke, dass die Pharmaindustrie-Zölle in einem Ausmass eingeführt werden, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.»