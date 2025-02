Trump hatte am Freitag eingeräumt, dass die Zölle auch die wirtschaftliche Lage in den USA beeinträchtigen könnten. Ein Modell des EY-Chefvolkswirts Greg Daco geht davon aus, dass diese das US-Wachstum in diesem Jahr um 1,5 Prozentpunkte verringern, Kanada und Mexiko in eine Rezession stürzen und eine «Stagflation» im eigenen Land einleiten könnten. Der Präsident des Nationalen Aussenhandelsrates der USA, Jake Colvin, sagte, es drohten höhere Kosten «für alles von der Avocado bis zum Auto».