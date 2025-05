Die USA und China wollen am Wochenende erstmals über eine Beilegung ihres Handelskonfliktes verhandeln. Dazu kommen Finanzminister Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Samstag in Genf mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng zusammen. Dabei soll über eine Senkung der Zölle diskutiert werden, sagten zwei mit den Planungen vertraute Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Auch Exportkontrollen sollen demnach Thema werden.