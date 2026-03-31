US-Präsident Donald Trump hat wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg erneut gegen Grossbritannien und andere Länder ausgeholt. Alle Länder, die aufgrund der Blockade der Strasse von Hormus kein Öl bekommen könnten, «wie etwa das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hat, sich an der Enthauptung Irans zu beteiligen», sollen ihr Öl entweder in den USA kaufen oder es selbst von der Strasse von Hormus holen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.