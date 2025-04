US-Präsident Donald Trump hat wegen der schrumpfenden US-Wirtschaft zu Jahresbeginn zur Geduld aufgerufen. Der Abschwung der US-Wirtschaft habe nichts mit seinen Zollkriegen zu tun, erklärte Trump am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien. Der Republikaner prognostizierte vielmehr einen Aufschwung in den USA: «Wenn der Boom beginnt, wird er beispiellos sein. HABT GEDULD!!!»