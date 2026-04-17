Seit dem 8. April gilt eine zweiwöchige Feuerpause zwischen dem Iran und den USA. Die USA blockieren allerdings den Schiffsverkehr von und zu iranischen Häfen. Die Islamische Republik ihrerseits droht mit Angriffen auf Handelsschiffe, die die Strasse von Hormus passieren wollen. Durch die Meerenge wird ein Fünftel der globalen ‌Ölexporte transportiert. Die Unterbrechung der Lieferketten für Öl und Gas hat weltweit zu steigenden Energiepreisen geführt und Trump auch innenpolitisch unter Druck gesetzt. Israels Offensive im Libanon begann am 2. März, nachdem die vom Iran unterstützte ​Hisbollah, um Teheran beizustehen, das Feuer auf Israel eröffnet hatte.