Wie am Vorabend bekannt wurde, hat der US-Konzern Pfizer einer Vereinbarung mit der US-Regierung zugestimmt, die Preise für Medikamente zu senken, die im Rahmen des Medicaid-Programms an einkommensschwache Amerikaner verkauft werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass die USA für neue Medikamente nicht mehr bezahlen als andere einkommensstarke Länder. Die Aktien von Pfizer legten um mehr als fünf Prozent zu.