Damit steht fest, dass sich Trump während des Vorwahlkampfes um den Posten des Präsidentschaftskandidaten der Republikaner und gegebenenfalls während des Wahlkampfes um das Präsidentenamt in mindestens drei Strafverfahren vor Gericht wird verantworten müssen. Am 25. März muss er sich in New York vor Gericht zum Vorwurf von Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar Stellung nehmen. Am 20. Mai 2024 beginnt in Florida ein Prozess, in dem Trump vorgeworfen wird, nach seiner Wahlniederlage 2020 illegalerweise geheime Dokumente aus dem Weissen Haus mitgenommen zu haben.