Ein möglicher Wahlsieg von Donald Trump und eine Rückkehr ins Weisse Haus wird in Europa auch deshalb so stark diskutiert, weil der Ex-Präsident eine deutliche Veränderung in der US-Aussenpolitik einleiten könnte. Im Wahlkampf hat Trump mittlerweile eine ganze Reihe an aussenpolitischen Vorschlägen gemacht, die einen Hinweis darauf geben können, wohin seine Aussenpolitik im Falle eines Wahlsieges führen könnte. Seine Ernennung von J.D. Vance als Vizepräsidentschaftskandidaten hat die Sorgen wegen dessen Ukraine-Äusserungen noch verstärkt. Allerdings wird von Experten darauf verwiesen, dass eine Vorbereitung auf eine Präsidentschaft Trumps wegen dessen erratischen Regierungsweise schwierig sei.