In einer am Dienstag veröffentlichten ⁠Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äusserten sich ‌34 Prozent der Befragten ‌zufrieden mit seiner Arbeit, ​nach 36 Prozent Mitte April. Als Gründe für den Rückgang gelten die Unzufriedenheit der US-Bürger mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der unpopuläre Krieg gegen ‌den Iran. Zum Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trumps Zustimmungswert noch bei 47 Prozent gelegen.

Die ​USA und Israel hatten Ende Februar ​einen Krieg gegen den Iran ​begonnen, was zu einem deutlichen Anstieg der Benzinpreise in ‌den USA führte. Infolgedessen bewerten nur noch 22 Prozent der Befragten Trumps Umgang mit den ​Lebenshaltungskosten positiv. ​Die meisten Befragungen ⁠der bis Montag laufenden viertägigen ​Umfrage fanden vor ⁠den Schüssen beim Abendessen der Korrespondentenvereinigung des Weissen ‌Hauses am Samstagabend statt. Dem mutmasslichen Schützen wird ein Attentatsversuch auf den Präsidenten ‌vorgeworfen.

(Reuters)