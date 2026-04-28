Die ​USA und Israel hatten Ende Februar ​einen Krieg gegen den Iran ​begonnen, was zu einem deutlichen Anstieg der Benzinpreise in ‌den USA führte. Infolgedessen bewerten nur noch 22 Prozent der Befragten Trumps Umgang mit den ​Lebenshaltungskosten positiv. ​Die meisten Befragungen ⁠der bis Montag laufenden viertägigen ​Umfrage fanden vor ⁠den Schüssen beim Abendessen der Korrespondentenvereinigung des Weissen ‌Hauses am Samstagabend statt. Dem mutmasslichen Schützen wird ein Attentatsversuch auf den Präsidenten ‌vorgeworfen.