Der Ausschluss der Ukraine und der Europäer von dem Treffen in Riad verstärkte Sorgen in Europa, dass Trump bereit sein könnte, für wenig Gegenleistung von Putin zu viel aufzugeben. Die Europäer diskutieren daher bereits die Möglichkeit, Soldaten zur Unterstützung eines möglichen Abkommens in die Ukraine zu entsenden. Trump erklärte, er hätte dagegen nichts einzuwenden. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow bezeichnete jedoch Nato-Truppen in der Ukraine als inakzeptabel. Auch lobte Lawrow Trump für die Aussage, dass die frühere US-Unterstützung für einen Nato-Beitritt der Ukraine die Hauptursache für den Krieg sei.