Der US-Milliardär und Regierungsbeauftragte Elon Musk erwägt, der unabhängigen Zentralbank Federal Reserve stärker auf die Finger zu schauen. Er leitet die sogenannte Abteilung für staatliche Effizienz (DOGE), die US-Präsident Donald Trump mit der Verschlankung des US-Regierungsapparats beauftragt hat. Musk äusserte sich am Donnerstag auf einer Konferenz in Maryland, ohne näher ins Detail zu gehen. Er hatte in der Vergangenheit schon mehrmals gefordert, die Notenbank stärker unter die Lupe zu nehmen. Die Äusserungen lassen auch deshalb aufhorchen, weil US-Präsident Trump die von der Politik unabhängige Notenbank nach seinem Amtsantritt zu einer sofortigen Zinssenkung aufgefordert hatte. Doch die Fed legte stattdessen zum Unmut des Chefs im Weissen Haus eine Pause ein.