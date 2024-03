Am Freitag übernahmen seine Schwiegertochter Lara Trump und ein weiterer Vertrauter des 77-Jährigen Schlüsselpositionen im Führungsgremium der Partei. Mitglieder des Republican National Committee (RNC) wählten bei einem Treffen in Houston Michael Whatley zum neuen Vorsitzenden und Lara Trump zur Co-Vorsitzenden. Whatley, Chef der Republikaner in North Carolina, unterstützt Trumps Behauptung, dass der Demokrat Joe Biden die Präsidentschaftswahl 2020 gegen den damaligen Amtsinhaber nur durch Betrug gewonnen habe. Lara Trump ist die Frau von Donald Trumps Sohn Eric.