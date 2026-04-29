Powell wird am Abend (20.30 Uhr MESZ) wohl zum letzten Mal als Fed-Chef vor ‌die Presse treten, um einen Zinsentscheid der US-Notenbank zu erläutern. Es wird erwartet, dass die Zentralbank den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 3,50 bis ​3,75 ​Prozent belässt. Der Iran-Krieg hat die ⁠Inflation in den USA angeheizt, womit Zinssenkungen ​vorerst als unwahrscheinlich gelten. Diese ⁠werden von US-Präsident Trump immer wieder gefordert. Unlängst sagte der Republikaner, ‌er wäre enttäuscht, wenn Warsh die Zinsen nicht gleich nach seinem Amtsantritt senken würde. Dieser hat bei der Anhörung vor ‌dem Bankenausschuss betont, Trump habe ihn nie dazu aufgefordert, sich ​auf eine bestimmte Zinssatzentscheidung festzulegen. Er werde als Fed-Chef die Unabhängigkeit der Notenbank bewahren.