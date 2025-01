«Fed bleibt in Schusslinie Trumps»

«Die Zinspause entspricht der Erwartung der Finanzmärkte, aber nicht der von Präsident Trump», so Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Der Inflationsausblick halte die Tür für niedrigere Leitzinsen offen. Für die zweite Jahreshälfte zeichne sich aber ein höherer Inflationsdruck und ein zinspolitisches Stillhalten ab: «Springt die Fed über Trumps Stöckchen, bekommt ihre Glaubwürdigkeit tiefe Kratzer. So oder so, die US-Notenbank bleibt in der Schusslinie von Präsident Trump», meinte der Experte.