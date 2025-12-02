Dieser hatte bei ukrainischen und europäischen Regierungsvertretern für Beunruhigung gesorgt, da er wesentlichen Forderungen Moskaus nachzukommen schien. Die europäischen Staaten legten daraufhin einen Gegenvorschlag vor. Nach Gesprächen in Genf erklärten die USA und die Ukraine, sie hätten einen aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen geschaffen. Putin hatte erklärt, es handele sich bislang nicht um einen Vertragsentwurf, sondern um Vorschläge, die seiner Ansicht nach die Grundlage für künftige Vereinbarungen sein könnten.