Einem Insider zufolge arbeiten insgesamt etwa drei Dutzend Mitarbeiter des Wahlkampfteams in einem unauffälligen Gebäude in Palm Springs unweit von Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago. Der innere Kreis trifft sich demnach jeden Morgen um 09.00 Uhr für die Planung und um Probleme zu diskutieren. Wichtig sei, dass jeder angehört werde, um Machtkämpfe zu vermeiden. «Wir bestehen darauf, dass wir keine Sitzung verlassen, bis alle an einem Strang ziehen.» Den Angaben zufolge ist es Wiles, die dann etwaige Probleme mit Trump bespricht, den sie mehrmals die Woche treffen. Wiles und LaCivita geben demnach immer übereinstimmende Empfehlungen an ihren Kandidaten.