Kurz nach dem Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar formulierte US-Präsident Donald Trump weitreichende Ziele. Es sollte sichergestellt werden, dass die Islamische Republik niemals eine Atombombe bauen kann und ihre ‌ballistischen Raketenkapazitäten sollten zerstört ⁠werden. Zudem sollte die Unterstützung der Führung in Teheran für Extremisten und Milizen in der Region gestoppt werden. Mehr als drei Monate später liegt ein vorläufiges Friedensabkommen vor. Es stellt sich nun die Frage, was Trump tatsächlich ⁠erreicht hat. Die Bilanz ist durchaus fragwürdig.