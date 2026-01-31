Senator ‌Thom Tillis kündigte am Freitag an, die Bestätigung im Kongress zu blockieren. Er werde gegen jeden Kandidaten für die Fed-Spitze stimmen, solange die Untersuchung des Justizministeriums gegen den amtierenden Notenbankchef Jerome Powell ​nicht «vollständig und transparent geklärt» sei, schrieb der Republikaner auf ‌der Plattform X. Trump reagierte verärgert und ‌bezeichnete Tillis als «Blockierer». Wenn der Senator nicht zustimme, müsse man eben warten, bis sein Nachfolger im Amt sei, sagte der Präsident im Weissen Haus.