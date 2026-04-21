Warsh erklärte, er sehe die Unabhängigkeit der Fed bedroht, da die Zentralbank ihrem vom Kongress übertragenen Auftrag zur Preisstabilität ‌nicht nachgekommen sei. «Niedrige Inflation ist der Schutzschild der Fed, ihr wichtigster Schutz gegen Angriffe», sagte Warsh. Wenn die Inflation also stark ansteige, entstehe den Bürgern schwerer Schaden. «Sie könnten zudem das Vertrauen in unser wirtschaftspolitisches System verlieren, ​was Zweifel daran aufkommen lässt, ob die Unabhängigkeit der Geldpolitik wirklich so wichtig ist, ​wie behauptet wird», fügte er in seinem Statement hinzu, das ​den Medien bereits vorab zugespielt wurde. Warsh sass bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Er war der ‌wichtigste Verbindungsmann des damaligen Fed-Chefs Ben Bernanke zur Wall Street während der Finanzkrise 2008.