Der amerikanische Datenbank- und Cloud-Anbieter Oracle wird laut Trump gemeinsam mit dem Microsoft-Partner OpenAI und dem japanischen Tech-Investor Softbank in den kommenden vier Jahren bis zu 500 Milliarden Dollar in das Gemeinschaftsprojekt Stargate stecken. Die Aktien von Oracle gewannen in Frankfurt neun Prozent. Softbank sprangen in Tokio um 10,6 Prozent an und zogen auch andere Werte aus dem Sektor wie Advantest und Tokyo Electron mit nach oben.