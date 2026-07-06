Da der brüchige Waffenstillstand nach dem Angriff des US-Präsidenten im Nahen Osten weitgehend hält, dürften die Leitzinsen der Zentralbanken weltweit laut Bloomberg Economics (BE) in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die hier zusammengestellten Prognosen für die Kreditkosten zeigen bis 2028 einen Anstieg um bis zu einen halben Prozentpunkt oder mehr im Vergleich zu den vor dem Krieg erwarteten Werten.
Dies gilt sowohl für den globalen Zinsindex von Bloomberg Economics als auch für den Index für Industrieländer. Diese Prognose spiegelt die sich verändernden Inflationsrisiken wider, darunter auch jene, die sich aus dem Wettlauf um die Einführung künstlicher Intelligenz ergeben könnten, deren Bedeutung aber möglicherweise noch nachlässt.
Dennoch ist die Preisdynamik des Energieschocks weiterhin spürbar, der durch die Schliessung der Strasse von Hormus verursacht wurde. Nachdem sich die Lage nach dem Konflikt beruhigt hat, zeigen Prognosen, wie die unmittelbaren Auswirkungen der steigenden Lebenshaltungskosten auf Verbraucher und Unternehmen nun durch eine Phase teurerer Kredite und Hypotheken noch verstärkt werden.
Anfang des Jahres prognostizierte Bloomberg Economics, dass der Leitzins der US-Notenbank (Fed) bis Mitte 2027 um einen Prozentpunkt sinken würde, anstatt der aktuell erwarteten Senkung um einen Viertelpunkt. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird voraussichtlich den Leitzins erneut um einen halben Prozentpunkt über das ursprünglich geplante Niveau anheben, bevor sie ihn später wieder senkt.
«Die Zentralbanken haben aufgrund der Inflationserfahrungen nach der Pandemie im Allgemeinen eine harte Linie in der Inflationsbekämpfung verfolgt. Angesichts der – wenn auch nur kurzzeitig – stark gestiegenen Preise scheint die Bereitschaft, von dieser restriktiven Rhetorik abzurücken, begrenzt. Unsere Indikatoren für die Aussagen der Zentralbanken deuten im Allgemeinen weiterhin auf eine restriktive Geldpolitik hin, selbst als die Ölpreise sanken», sagt Jamie Rush, Direktor für globale Wirtschaft von BE.
Neue geldpolitische Ära
Die Ära Kevin Warsh hat bei der Fed begonnen und dürfte zahlreiche Veränderungen mit sich bringen. Nachdem der neue Fed-Vorsitzende im Juni auf seiner ersten Pressekonferenz das Engagement der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation bekräftigt hatte, haben die Anleger ihre Erwartungen an Zinserhöhungen in diesem Jahr bereits deutlich erhöht. Etwa die Hälfte der Fed-Politiker rechnet laut ihren jüngsten Prognosen mit mindestens einer Erhöhung in diesem Jahr.
Warsh verfolgt zudem eine neue Kommunikationsstrategie, die unter anderem eine Reduzierung der Forward Guidance vorsieht. Dies bedeutet, dass Anleger weniger Hinweise auf die zukünftige geldpolitische Ausrichtung erhalten werden. Langjährige Beobachter sehen darin einen potenziellen Paradigmenwechsel, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt.
Wie die Fed ihre Zinspolitik in den kommenden Monaten gestaltet, könnte erhebliche Auswirkungen auf die US-Zwischenwahlen im November haben. Inflation und bezahlbarer Wohnraum sind für viele Amerikaner von zentraler Bedeutung, insbesondere nachdem der Iran-Krieg die Energie- und andere Preise in die Höhe getrieben hat. Trump fordert weiterhin niedrigere Zinsen, doch es bleibt abzuwarten, ob sein Wunschkandidat für die Fed die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür schaffen kann.
Die Fed veranstaltet Ende August ihr jährliches Jackson-Hole-Symposium. Die Vorsitzenden der US-Notenbank haben dieses Forum oft genutzt, um wichtige Neuigkeiten zu verkünden, und die Beobachter der Fed werden gespannt sein, ob Warsh, der einen «Regimewechsel» bei der Zentralbank versprochen hat und mehrere Arbeitsgruppen einberuft, um die Geldpolitik der Zentralbank zu überprüfen, dasselbe tun wird.
(Bloomberg/cash)