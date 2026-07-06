Neue geldpolitische Ära

Die Ära Kevin Warsh hat bei der Fed begonnen und dürfte zahlreiche Veränderungen mit sich bringen. Nachdem der neue Fed-Vorsitzende im Juni auf seiner ersten Pressekonferenz das Engagement der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation bekräftigt hatte, haben die Anleger ihre Erwartungen an Zinserhöhungen in diesem Jahr bereits deutlich erhöht. Etwa die Hälfte der Fed-Politiker rechnet laut ihren jüngsten Prognosen mit mindestens einer Erhöhung in diesem Jahr.