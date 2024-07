Dass die «Grand Old Party» erneut mit dem Ex-Präsidenten in die Abstimmung am 05. November zieht, steht seit Monaten fest, nachdem sich Trump bei den Vorwahlen gegen seine innerparteiliche Konkurrenz durchgesetzt hatte. Doch die formelle Kür erfolgt nun mit Pomp und Gloria in einer gigantischen Inszenierung auf der viertägigen Grossveranstaltung vom 15. bis 18. Juli.