Der Kupferpreis in den USA war an der New Yorker Börse Comex am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen. Ein Pfund Kupfer kostete dort zeitweise 5,6 US-Dollar. Zuvor hatte der Preis noch bei rund 5,0 Dollar gelegen. In London hingegen wird der Preis in metrischen Tonnen gehandelt, also je 1'000 Kilogramm. Eine Tonne kostete zuletzt 9'660 Dollar. Eine metrische Tonne entspricht rund 2'205 Pfund. Damit würde der Preis an der Comex für eine Tonne bei über 12'000 Dollar liegen.