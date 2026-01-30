Wie tickt Warsh in Sachen Gedpolitik?

Warsh, der derzeit an der Universität Stanford tätig ist, gilt eigentlich als «Inflation Hawk», der eher zu einer restriktiveren Geldpolitik tendiert, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Warsh soll sich allerdings laut US-Medien offen für niedrigere Leitzinsen gezeigt haben. Das wäre ganz im Sinne von Trump, der mit Zinssenkungen die Wirtschaft ankurbeln will. Auch würden sie helfen, die hohe US-Staatsverschuldung zu finanzieren.